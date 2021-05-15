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Краснодарские волонтеры помогают желающим проголосовать за зелёные зоны. В краевом центре работают шесть информационных точек, где добровольцы оказывают помощь жителям города, желающим принять участие в голосовании. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевого центра.

- Онлайн-голосование по благоустройству зелёных зон в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» началось 26 апреля и продолжается до 30 мая, - уточнили в пресс-службе.

Выбранные территории будут приведены в порядок в 2022 году.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре украшают общественные территории. В числе самых популярных для высадки растений - катарантус, ипомея, колеус, петуния, тагетес, георгин, канна и бальзамин. Всего до конца мая высадят более 330 тысяч цветов разных сортов.