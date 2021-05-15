Стадион после капремонта открыли на Кубани

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Обновленный стадион «Венец» открыли на Кубани. Спортивный объект капитально отремонтировали в Гулькевичском районе. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

На стадионе - новое футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, трибуны на 1,3 тысяч зрителей.

– Жители даже самых отдаленных станиц должны иметь возможность заниматься спортом в комфортных условиях, прийти на стадион или спортплощадку, - отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Всего за последние пять лет в регионе построили 75 спортивных объектов. В их числе спортплощадки, залы и комплексы для занятий различными видами спорта. В регионе особой популярностью пользуется футбол, баскетбол, волейбол и другие командные игры.