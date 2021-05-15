Фото: sochi.ru.

Международная акция «Ночь музеев» проходит на Кубани. Уже второй год подряд она проводится в онлайн-формате. Главная тема акции: «Больше, чем музей». Кроме того, В программу также включены мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Например, Краснодарский художественный музей имени Коваленко проводит арт-челлендж «От кареты до ракеты». Параллельно проходят онлайн-презентации «Фонд редких изданий» и «Архив музея».

Музей истории города-курорта Сочи предлагает посетить видеоэкскурсию «Орбита здоровья», посвященную реабилитации советских и российских космонавтов в сочинских санаториях.

Литературно-мемориальный музей Николая Островского собрал экскурсантов в виртуальном пространстве для участия в выставочном проекте «Поэзия серебряного века в красках». В рамках акции «Ночь музеев» здесь дают концерт солисты Сочинской филармонии.