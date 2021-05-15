Новый войсковой атаман Кубани принял булаву, как символ власти

Фото: slavakubani.ru.

Новый войсковой атаман Кубани Александр Власов принял булаву, как символ власти. На торжественной церемонии присутствовали казачий генерал Николай Долуда и другие официальные лица. Напомним, что Александр Власов был избран казаками и утвержден на должность Президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая.

Напутствуя атамана, Николай Долуда выразил уверенность в том, что под его руководством лучшее в стране Кубанское казачье войско не только не утратит достигнутых высот, но будет дальше активно развиваться.

На церемонии ранее временно исполняющий обязанности атамана Кубанского казачьего войска Николай Перваков был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества».

- Многие годы мы вместе трудились на благо Кубани и России, сталкивались с трудностями и преодолевали их, благодаря чувству глубокой ответственности за судьбу кубанского казачества, - отметил атаман Всероссийского казачьего общества. - Ваша деятельность на посту руководителя вызывает чувство уважения и единодушного признания.