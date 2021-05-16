В Анапе открыли пятизвездочный отель с системой «ультра все включено»

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе открылся новый пятизвездочный отель. Это результат подписанного три года назад на форуме в Сочи соглашения между мэрией и инвестором, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

- Открытие нового отеля класса 5 «звезд» работает на имидж нашего курорта, – подчеркнул на открытии мэр Анапы Василий Швец.

Отель работает в формате «ультра все включено». Здесь 354 номера всех категорий, двухэтажный SPA-комплекс, шесть подогреваемых бассейнов. Для детей предусмотрен веревочный городок и спортплощадка.

Как рассказал инвестор проекта Валерий Димоев, при возведении комплекса предпочтение отдавалось продукции кубанских производителей - от стройматериалов до мебели и оборудования.