Фонтан на Главной площади Краснодара исполнит Лезгинку, Камаринскую и Марш Черномора Михаила Глинки

В Краснодаре самый большой в городе светомузыкальный фонтан исполнит музыку Михаила Глинки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 утра и до 23.00 в Краснодаре на Главной городской площади будут звучать произведения русского классика Михаила Ивановича Глинки. Музыку исполнит ,самый большой в городе светомузыкальный фонтан сообщает пресс-служба мэрии города.

- Прозвучат более 20 самых известных творений композитор. В их числе - хор «Славься», Камаринская, Краковяк, Лезгинка, хор «Светлому князю здравье и слава», Марш Черномора и другие, - уточнили в пресс-службе.

Сезон фонтанов в Краснодаре открылся 24 апреля. В краевом центре поэтапно запустили все 12 муниципальных фонтанов. Продлится их сезон