«Ночь музеев-2021» на Кубани в онлайн-формате набрала более 820 тысяч просмотров

Фото: kovalenko_museum

В Краснодарском крае к «Ночи музеев-2021» в онлайн-режиме приобщились более 824 тысяч пользователей. Мероприятие в этом году ограничили рамками интернета в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавирусной пандемии, сообщили в пресс-службе администрации края.

- В целом прошло более 6 тысяч виртуальных мероприятий, - уточнили в пресс-службе.

Все, кто не успел приобщиться к культурной ночи, смогут в любой момент посмотреть записи прямых эфиров, челленджей, обзоров выставок, мастер-классов. Они сохранены на сайтах и в соцсетях учреждений культуры.