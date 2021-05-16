В Сочи отреставрируют дом-музей Александра Островского

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи дом-музей классика советской литературы Александра Островского капитально отремонтируют впервые за 40 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Дом-музей расположен на участке, подверженном оползневым процессам. На фасаде здания и внутри уже имеются повреждения и трещины, которые со временем могут привести к разрушению, - отметил мэр.

Алексей Копайгородский заверил своих подписчиков, что будут приглашены лучшие эксперты отрасли для осмотра и проработки плана реставрационных работ.

К 2022 году здание должны привести в полный порядок, тем более, что это юбилейная дата со времени создания романа "Как закалялась сталь" в сочинском доме писателя.