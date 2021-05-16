Капремонт завершили в семи многоэтажках Краснодара. Об этом сообщает мэрия кубанской столицы.

- Так в домах отремонтировали инженерные коммуникации, обновили фасады, привели в порядок кровлю, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. – Например, в четырех домах отремонтировали крыши, в двух – коммуникации, в одном - фасад;

Всего же ремонтируются сейчас в городе 45 домов. Так в пяти многоэтажках меняют лифты, в двадцати двух домах идет ремонт крыш, в 10-ти многоквартирниках обновляют фасады, в восьми - приводят в порядок коммуникации.

Кстати, капремонт ждет и еще 49 многоэтажек, в которых приведут в порядок крыши, фасады, коммуникации. Все работы идут в рамках программы капитального ремонта. Так с начала года жители Краснодара собрали 173,8 млн руб. на капремонт. Сама же программа действует с 2013 года и рассчитана на срок до 2043 года.