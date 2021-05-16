Фото: администрация Краснодарского края

Два воинских захоронения реконструировали в Славянском районе Кубани. Благоустройство провели в рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Сообщает министерство ТЭК и ЖКХ администрация Краснодарского края.

- В хуторе Слободка Славянского района отремонтировали братскую могилу советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ведомстве. – Здесь новая тротуарная плитка, а также ограждение. А в селе Ачуево отремонтировали могилу летчика Анатолия Чистякова. Он погиб в 1943 году в бою с фашистами.

У памятника летчику сделали новую облицовку мрамором.

- Всего до 2024 года в регионе приведут в порядок 200 захоронений времен войны, - пояснили в министерстве. – А в 2021 году на ремонт мемориалов было выделено более 30 млн рублей. Эти деньги поступили как из краевого, так и из федерального бюджетов.