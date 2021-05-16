Фото: ФК "Сочи"

ФК «Сочи» на выезде сыграл с «Химки» со счетом 0:0. От этой игры зависело, на каком месте закончат чемпионат России «барсы».

Перед игрой болельщики «Сочи» волновались. Ведь в очной встрече в первом круге «барсы» уступили. Но тогда многие игроки выпали из обоймы. Сейчас все лидеры команды были в строю. Например, К игре с «Химками» восстановился Никита Бурмистров, вернулся после дисквалификации и Сергей Терехов. Вышел на поле Миха Мевля, которому все же отменили желтую карточку после игры с «Ротором».

В первом тайме ворота команд никто не распечатал, на перерыв игроки ушли со счетом 0:0. Такой же счет остался и после второго тайма.

Ничья в матче "Химки" -"Сочи" принесла барсам путевку в Лигу конференций УЕФА.