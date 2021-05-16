Фото: ФК "Краснодар"

ФК «Краснодар» обыграл на выезде «Ростов» со счетом 3:1. Матч прошел в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/21.

Всего же с командой из Ростова-на-Дону «быки» встречались 24 раза. Причем только 9 раз – побеждали. Хотя ростовчане обыграли «Краснодар» только два раза. 13 игр команды провели вничью.

16 мая судил команды Алексей Матюнин. Он работал на игре «Краснодара» во второй раз в сезоне. Всего же матчи с участием «Краснодара» он судил 11 раз.

Первый гол в ворота "Ростова" забил Кристоффер Олссон, на 46 минуте мяч сопернику отправил Алексей Ионов, но его гол не засчитали. На 60-ой минуте автором гола стал Вандерсон. А в конце игры забил Кайо.