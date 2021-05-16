Планерку проведет мэр Краснодара Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На главной городской планерке Краснодара обсудят последний звонок и «Грузовой каркас». Об этом сообщает мэрия кубанской столицы.

- 17 мая главную городскую планерку проведет мэр Евгений Первышов, - сообщает администрация Краснодара. – Она начнется в девять утра и на ней обсудят несколько тем: подведут итоги учебного года, заслушают отчет о том, как пройдет в городе Последний звонок, а также будет поднята тема реализации проекта «Грузовой каркас».

Как сообщили в мэрии города, рассмотрят на планерке и вопросы строительства школ и детских садов, а также те, которые поступили в адрес мэра на встрече с председателями органов ТОС Западного округа.