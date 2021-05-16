Так выглядят новые остановки. Фото: администрация Краснодара

30 остановок заменили в Краснодаре с начала года. Всего же в 2021-ом в столице Кубани обновят 47 комплексов. Об этом сообщает администрация Краснодара.

- Вообще-то, в этом году в плане стояла замена 33 остановочных пунктов, но потом список расширили на 14 остановок, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. – Таким образом, в 2021 году обновим 47 остановок.

И тридцать из них уже заменили. Причем сначала работали на тех участках, где просили жители.

В итоге новые остановки уже появились на улице Чонгарской - на пересечении с Октябрьской, на перекрестке Московской и Жигулевской, на пересечении Средней и Екатеринодарской, три остановки установили на Октябрьской. Также новые комплексы поставили на пересечении Грибоедова и Полевой, Кореновской с 1-м Лиговским проездом. Появились остановки на Российской, Дальней, Кожевенной, 44, Скорняжной, 45, Уральской, 37, Героев Разведчиков, 17, Проспекте Чекистов, 4, Ярославской, 26. Улица Гусника, район аэропорта и Благоева также не остались без новых остановок.