Фото: сочинский национальный парк

«Белый сезон» наступил в Дендрарии Сочи. Так называют в парке период цветения белых цветов. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.

- С приходом мая наш парк «Дендрарий» становится белым от цветов разного размера и формы, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в нацпарке Сочи. – Сейчас цветут яблони, калины, снежноцвет и апельсины.

Так в Греческой беседке расцвела складчатая калина, которая цветет ярусами. И радовать обильными цветами будет еще две недели. В бамбуковой роще доцветает магнолия Суланжа. Рядом с ней распускаются бутоны апельсина. А как он пахнет! Причем у этого аромата есть название - флердоранж, что в переводе с французского означает «цветок апельсина».

Цветет а парке и яблоня Зибольда – ее можно увидеть в районе Китайского дворика. Рядом с ней цветет снежноцвет. Растение так назвали потому, что в момент цветения оно похоже на снежное покрывало. Распустилась в Дендрарии и хубейская яблоня, которая находится на аллее сакур.