Последний звонок пройдет на Кубани 22 мая
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Последний звонок прозвучит в школах Кубани 22 мая. В этот день на летние каникулы уйдут начальные классы и часть старшеклассников. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в министерстве образования Краснодарского края.
- Последний звонок в этом году прозвучит раньше, - пояснили в ведомстве. – Не 25 мая, как обычно, а 22 числа.
22 мая закончат учиться все, кроме 10-классников. Однако из-за пандемии коронавируса традиционных линеек не будет. Торжества проведут только для выпускников.
- Похвальные грамоты и благодарности за учебу ученикам раздадут педагоги в классах, - прокомментировали в минобре. – Хотя обычно это делают на торжественных линейках.
28 мая учебный год закончится для ребят из 10 классов.