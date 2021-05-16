Последний звонок пройдет на Кубани 22 мая Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Последний звонок прозвучит в школах Кубани 22 мая. В этот день на летние каникулы уйдут начальные классы и часть старшеклассников. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в министерстве образования Краснодарского края.

- Последний звонок в этом году прозвучит раньше, - пояснили в ведомстве. – Не 25 мая, как обычно, а 22 числа.

22 мая закончат учиться все, кроме 10-классников. Однако из-за пандемии коронавируса традиционных линеек не будет. Торжества проведут только для выпускников.

- Похвальные грамоты и благодарности за учебу ученикам раздадут педагоги в классах, - прокомментировали в минобре. – Хотя обычно это делают на торжественных линейках.

28 мая учебный год закончится для ребят из 10 классов.