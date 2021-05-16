Ейска останется без света

Узнали, где будут отключения света в Ейске 17 мая 2021. Они связаны с ремонтными работами. Об этом сообщают Россети.

- 17 мая с восьми утра и до пяти вечера электроэнергии не будет в военном городе, а также на улице Ясенская - от Розы Люксембург до Октябрьской, от Армавирской до Хмельницкого, - пояснили в Россетях. И добавили, что свет вырубят и на этих улицах: на Орловской от Ясенской до Партизанской; На улице Олега Кошевого – от Харьковской до Орловской. Также не будет электричества в это время на Харьковской от Седина до Повстанческой, на Армавирской от Ясенской до Седина и по улице Седина – от Пушкина до Харьковской.