На Краснодарский край надвигается циклон, которые несет смерчи и ураган

На Кубань обрушатся ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики составили прогноз погоды на Кубани на 17 мая и ближайшие дни. И рассказали, когда начнутся дожди и град на Кубани. То есть в крае «красную жару» сменит ливень с ледяной крупой.

Если в столице региона 17 мая будет лишь переменная облачность и совсем небольшой дождь, то по некоторым районам края пройдет циклон.

- В Краснодаре 17 мая воздух прогреется до 27 градусов, а дождь будет совсем небольшой, только чуть побрызгает, - говорят синоптики. – А вот в отдельных районах Кубани пройдет сильный ливень с градом.

Надвигающийся циклон принесет смерчи на побережье и ураган. Порывы ветра будут достигать в отдельных районах края до 20 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью +13 - +18 в крае, в юго-восточных предгорьях – 10-15 тепла. Днем - до 27 со знаком плюс, - пояснили метеорологи. – В Анапе, Геленджике и Новороссийске – дождь с грозами. А уже 18 мая все наше побережье будет сильно заливать. А в целом по краю станет прохладнее – до плюс 24.