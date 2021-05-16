В Краснодаре эвакуировали 55 человек из-за пожара на улице Карякина

Пожар тушили 22 человека Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧП случилось на улице Карякина в Краснодаре. Здесь из-за пожара на балконе многоэтажки в эвакуировали 55 человек. Сообщает МЧС Кубани.

- Балкон, а потом и часть кухни квартиры на 12 этаже на улице Карякина в Краснодаре загорелся около девяти вечера, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ведомстве. - По прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошел пожар на 10 квадратных метрах. В 21:04 ликвидировали открытое горение, а еще через четыре минуты огонь полностью потушили.

На пожаре работали 22 спасателя и 8 единиц техники. Пока тушили огонь, эвакуировали 55 человек – жильцов подъезда, в котором горела квартира.