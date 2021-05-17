Видео массовой драки на хоккейном турнире с участием ребят из Горячего Ключа

Фото: кадр из трансляции

Появилось видео массовой драки на хоккейном турнире, в котором участвовали 12-летние ребята из Горячего Ключа.

Парни из Краснодарского края приехали в Саратов на турнир «Кристалл», в рамках которого встречались с командой «Олимп» из Самары. И когда до финального свистка оставалось немного времени, а счет на табло показывал преимущество ребят из Горячего ключа, случилась массовая драка.

Ребята из «Олимпа» напали на игроков «Айсберга»- так называется команда из Краснодарского края. Они сошлись стенка на стенку, разнимали драчунов судьи и родители.