Из Краснодара стали летать самолеты в Египет

Чартерные рейсы запустили в Египет Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из Краснодара стали летать самолеты за границу. Правда, чартеры. Так запустили рейс в Египет. Boeing 767-300 теперь летает в Каир по средам в 11:55, сообщает международный аэропорт Краснодара.

- Пока из краснодарского аэропорта не выполняются регулярные международные перелеты. Но можно полететь в страны дальнего и ближнего зарубежья чартерным рейсом, - пояснили в аэропорту. - Так авиакомпания Azur Air впервые за долгое время осуществила перелет в Египет и теперь лайнеры отправляются в Каир каждую среду.

И летать в Египет чартеры будут все лето. Возвращение в Краснодар – по вторниками, в 19:25.

А с 5 июня в Краснодаре запустят еще одно направление – можно будет улететь на Кипр. Авиакомпания «Азимут» начнет отправлять пассажиров чартерным рейсом в Ларнаку на Sukhoi Superjet 100. Рейсы запланированы по субботам.