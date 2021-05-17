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Последние новости на 17 мая 2021. В Сочи отреставрируют дом-музей Николая Островского. Капитальный ремонт здесь будет проведен впервые за 40 лет.

Капремонт завершили в семи многоэтажках Краснодара. Дома отремонтировали по программе капремонта.

30 остановок заменили в Краснодаре с начала года. Всего же в 2021-ом в столице Кубани обновят 47 комплексов.

В Краснодаре эвакуировали 55 человек из-за пожара на улице Карякина. ЧП случилось на 12 этаже.

Почему на Кубани не снимают режим повышенной готовности, а только продлевают. Об этом рассказал врач-инфекционист Игорь Люлин.