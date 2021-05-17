Два человека погибли в ДТП в Темрюкском районе

Фото: instagram.com/gibdd_temryk_23

ДТП, в котором погибли два человека, случилось 15 мая около 23:00 на трассе Новороссийск-Керчь. По предварительным данным, водитель на «Форде» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу «Мицубиси». От травм скончались оба водителя.

- В результате аварии водитель «Форда» погиб на месте, а водитель «Мицубиси» скончалась в больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД Темрюкского района.

Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы, они находятся под наблюдением врачей. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре перевернулись два автомобиля, два человека пострадали.