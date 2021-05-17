Погода в Краснодаре на 17 мая 2021 года: в город вернутся дожди и холод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температурные качели возвращаются на Кубани. Зонты становятся важной частью любой прогулки по улице для горожан. После аномально теплых выходных в Краснодаре будет похолодание.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 17 мая 2021 года.

- Ожидаются кратковременные дожди, а также порывы ветра до 9 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха составит 25 градусов.