Погода в Сочи на 17 мая 2021 года: жара или гроза

Фото: Михаил Константинов

«КП-Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи на 17 мая 2021 года. По прогнозам синоптиков, на курорте будет прохладнее, чем вчера. В городе с утра ожидается переменная облачность и небольшой ветер. Столбики термометров днем в Сочи поднимутся до 25 градусов тепла.

- До обеда будет сухо, а вот днем возможны кратковременные грозовые дожди и усиление ветра, - рассказали в сочинские синоптики.

Ночью воздух в Сочи похолодает до +13 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, на Краснодарский край идет «красная жара».