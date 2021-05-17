Кубань вошла в топ-10 среди регионов РФ по вводу жилья

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по вводу жилья в 2020 году. Кубань заняла восьмое место в рейтинге.

- Объем введенного жилья на одного жителя Кубани составил чуть более 0,9 квадратных метров. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного человека - 28,1 кв. метра, - следует из исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг.

Также в таблице отмечается, что в Краснодарском крае ввод жилья в 2020 году вырос на 13%.

Больше всего жилья в расчете на одного человека в 2020 году ввели в Севастополе, Ленинградской и Московской областях.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что три города Краснодарского края вошли в список самых желанных для переезда у россиян. Рост безработицы и удаленка усилили тенденцию по миграции граждан из регионов.