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Общество17 мая 2021 9:15

Кубань вошла в топ-10 среди регионов РФ по вводу жилья

Край расположился на восьмой строчке рейтинга
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по вводу жилья в 2020 году. Кубань заняла восьмое место в рейтинге.

- Объем введенного жилья на одного жителя Кубани составил чуть более 0,9 квадратных метров. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного человека - 28,1 кв. метра, - следует из исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг.

Также в таблице отмечается, что в Краснодарском крае ввод жилья в 2020 году вырос на 13%.

Больше всего жилья в расчете на одного человека в 2020 году ввели в Севастополе, Ленинградской и Московской областях.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что три города Краснодарского края вошли в список самых желанных для переезда у россиян. Рост безработицы и удаленка усилили тенденцию по миграции граждан из регионов.