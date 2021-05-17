С 1 февраля вступает в силу законопроект о внесении в ЕГРН сведений об аварийных домах

Новый законопроект обезопасит граждан от покупки непригодного жилья

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о признании многоквартирного дома аварийным. Такие меры защитят интересы граждан при сделках с жильем.

- Законопроект разработан для создания механизма информирования граждан об аварийном состоянии домов и непригодности для проживания. Росреестр будет включать сведения в ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам заинтересованных лиц. Это позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, а также обеспечит актуальность данных реестра недвижимости, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

До 1 июля 2022 года органы местного самоуправления обязаны направить в Росреестр сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания.