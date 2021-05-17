Фото: университет «Сириус».

Генетический центр откроется в "Сириусе". Ученые будут искать гены, защищающие от болезней пожилого возраста. Об этом рассказал директор Научного центра генетики и наук о жизни Евгений Рогаев.

По его словам, Олимпийский медиацентр переоборудуют в большую генетическую лабораторию. - Уже в этом году мы открываем магистерские программы университета "Сириус", где запустим специальную программу "Генетика и генетические технологии - отметил Евгения Рогаев.

В Центре будет находиться 10 лабораторий по направлениям генетика, иммунология и биомедицина, нейробиология, генная терапия, биотехнология, биология и биотехнология растений, геномное редактирование животных, спортивная медицина, биоматериалы, наномедицина. Оборудование для лабораторий закуплено на 2 млрд рублей.

Ученые также планируют найти у долгожителей гены, защищающие от болезней пожилого возраста. Особенно интересуют специалистов процессы старения мозга.

Новый Центр - проект фонда "Талант и успех" будет для студентов и молодых ученых. Открытие планируют до начала 2022 года.