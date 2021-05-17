Краснодарский край примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край готовится к крупнейшему деловому событию страны – Петербургскому международному экономическому форуму. Он пройдет со 2 по 5 июня. Ключевой темой участия края в форуме станет развитие промышленного и аграрного экспорта, экспорта услуг. Кубань планирует заключить максимальное количество полезных контрактов.

- Основную часть инвестиционных соглашений край планирует подписать в курортной отрасли. Кроме того, Краснодарский край презентуют в качестве кинокластера, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что в крае созданы хорошие условия для кинокомпаний. Например, принят закон о поддержке кинопроизводителей, также есть программа компенсаций за съемку фильмов на территории Кубани.