Причину роста цен в Сочи объяснили в российском союзе туриндустрии

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Рост цен в Сочи объяснили в российском союзе туриндустрии. Почему произошел такой резкий скачок рассказал вице-президент организации Юрий Барзыкин.

По его мнению, из-за закрытия Турции туристы активно начали бронировать гостиницы на юге России. Из-за этого курортные города, в том числе и Сочи, были переполнены.

- Многие слишком эмоциональны в этом вопросе. Большинство мест в отелях было продано с февраля по март, когда отдыхающие решили не рисковать, полагая, что Турция не откроется для российского туриста, - объясняет эксперт.

А уже в апреле свободных мест в отелях и пансионатах осталось 20%, отсюда и цены сильно поднялись из-за небывалого спроса. Это касается и мест проживания, и продуктов питания, так как владельцы кафе и ресторанов не рассчитали высокий спрос.

Эксперт советует, перед поездкой расспросить знакомых, узнать реальное положение вещей, а потом уже отправляться на отдых.