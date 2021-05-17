«Заткнула за пояс»: На Кубани супруге удалось привлечь мужа за мошенничество после того, как он пытался взыскать с нее 28 млн рублей

Расследование продолжается

41-летний бизнесмен из Московской области составил договор займа на 10 млн рублей. По договору деньги были переданы жене для строительства гостиничного комплекса в Ейске. Позже мужчина с юристом составил в отношении супруги иск о взыскании с задолженности по якобы подписанному ею договору займа. Плюс добавил 3,1 млн процентов и 15,2 млн неустойки.

- Юрист составила в отношении женщины исковое заявление о взыскании задолженности по фиктивному договору займа в пользу супруга на общую сумму более 28,4 млн. рублей. С ним обвиняемый обратился в суд, требования были удовлетворены. Но приставы не смогли взыскать задолженность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дело в том, что женщина обратилась в суд с ответным иском о признании договора займа недействительным. Она предоставила копию заключения эксперта о том, что подпись в договоре ей не принадлежит и выполнена другим лицом. В результате "заткнула мужа за пояс" - суд принял решение о признании договора займа незаключенным. А в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается, ему грозит до десяти лет лишения свободы.