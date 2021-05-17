Фото: sochi.ru.

«Школа правосудия» в Сочи выпустила первых учеников. В рамках проекта старшеклассники получили ценные знания в области юриспруденции. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Школа была организована в феврале 2021 года. Участники - ученики гимназии №8 и лицея №23 в феврале этого года.

Курировали проект управление по образованию Сочи и председатель Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Евгений Кузин.

- Развитие гражданского общества напрямую связано с правовой культурой населения, особенно это касается молодого поколения. Поэтому было принято решение создать проект, помогающий старшеклассникам ориентироваться в правовых нормах, - подчеркнула начальник управления образования и науки администрации Сочи Ольга Медведева.

Юных сочинцы посещали судебные заседания, следственный комитет, городскую прокуратуру, военный гарнизонный суд с целью закрепления полученных знаний на практике.

Окончившие обучение, получили сертификаты о прохождении курса по программе «Школа правосудия».