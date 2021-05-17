На Ростовском шоссе Краснодара вспыхнул склад компрессорного завода

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Пожар на складе компрессорного завода по улице Ростовское шоссе в краевом центре произошел утром 17 мая. Очевидцы незамедлительно вызвали на место пожарных.

- Сообщение о возгорании поступило в 09:01. Огнем охватило складское помещение. К месту вызова незамедлительно направлены подразделения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 09:17 возгорание было локализовано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что к тушению пожара от МЧС России было привлечено 11 единиц техники и 37 человек личного состава. По предварительным данным, никто не пострадал.