Последний звонок в школах Краснодарского края 2021: онлайн-трансляция Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Меньше чем через месяц ученики Кубани уйдут на летние каникулы. Последний звонок в Краснодарском крае 2021 прозвучит раньше обычного – 22 мая. Это касается обычных школ, лицеев и гимназий.

У спортсменов свой график. Последний звонок в школах Краснодарского края 2021 для них прозвучал уже сегодня, 17 мая. Впереди у ребят экзамены и турниры. Поэтому руководство академии приняло решение о переносе отчетной линейки.

Последний звонок в школах Краснодарского края 2021 сегодня прозвучит для всех воспитанников клубной академии «быков».