В Динском районе приставы забрали 11 авто должников

Все имущество находится на ответственном хранении Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы Динского района провели рейд по взысканию задолженностей у нарушителей. Они составили 11 актов описи и арестовали 11 автомобилей должников.

- Сейчас имущество они находятся на ответственном хранении, хранители предупреждены об ответственности по ст.312 Уголовного кодекса Российской Федерации, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе управления ФССП по Краснодарскому краю.

Общая сумма долгов составила более 8 миллионов 800 тысяч.