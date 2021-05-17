Фото: Юлия БАРАНОВА

Такой жары не было 63 года: На Красной Поляне побит температурный рекорд. 16 мая были зафиксированы максимальные отметки за многолетнюю историю наблюдений. Об этом рассказали синоптики.

Как ранее писала «КП-Кубань», на Краснодарский край идет «красная жара». А по словам специалистов, вчера, 16 мая была зафиксирована довольно высокая температура для этого месяца + 32.6 градусов.

В последний раз так жарко на Красной Поляне было в 1958 году - тогда было 30 градусов тепла. Отклонение от нормы составило 6.8 градуса. По заверению метеорологов был зафиксирован абсолютный максимум. Однако, не только в горном курорте был температурный рекорд, как ранее писала «КП-Кубань», погода в Краснодаре 16 мая 2021 года: самый жаркий день мая.