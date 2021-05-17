В Анапе молодожены обменялись кольцами на воздушном шаре

Фото пресс-службы администрации Анапы

Фестиваль «А.море фест» в Анапе прошел 15 мая. Молодожены Анатолий и Вероника заключили брак в необычной обстановке – на небесах. Они поднялись в небо на воздушном шаре в форме сердца и там обменялись кольцами. Об этом сообщает администрация Анапы.

Фото пресс-службы администрации Анапы

- Первый поцелуй молодых супругов также был в небе. За воздушной церемонией наблюдали все отдыхающие, которые присутствовали на фестивале, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Фото пресс-службы администрации Анапы

Многочисленные зрители после необычного заключения брака поздравили молодоженов с красивым и радостным событием громкими аплодисментами.