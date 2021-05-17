В Краснодаре погиб 37-летний мужчина, упав с многоэтажки

Проводится проверка

Несчастный случай произошел в краевом центре 16 мая, в воскресенье. Возле многоэтажки по улице Дзержинского было обнаружено тело мужчины, он упал с верхних этажей дома. Об этом сообщили на планерном совещании в мэрии.

В СК добавили, что личность мужчины была установлена, им оказался 37-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.

- По факту гибели 37-летнего местного жителя следственным отделом проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

А 14 мая, выпав из окна многоэтажки, разбился 19-летний парень в Губернском микрорайоне.