Власти Краснодара закупят 11 автобусов для нового маршрута в Восточно-Кругликовский микрорайон

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Мэр Краснодара на планерном совещании отметил, что приоритетной задачей города является обновление транспорта муниципального трамвайно-троллейбусного управления. Он отметил, что порядка 200 млн рублей будет направлено на закупку 11 автобусов для создание нового маршрута.

- Это будут низкопольные автобусы, они пополнят автопарк трамвайно-троллейбусного управления. Предположительно, новые маршрут будет пролегать из Восточно-Кругликовского микрорайона в центр города и обратно, - сказал глава города Евгений Первышов.

Вопрос о выделении денежных средств из бюджета планируют рассмотреть на ближайшем заседании Гордумы.