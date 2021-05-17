Крупный водопровод в Геленджике закончат строить в июне 2021 года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Крупный водопровод между микрорайонами «Южный» и «Парус» в Геленджике обещают построить уже к июню 2021 года. Благодаря нему решатся несколько проблем с водой на курорте. Именно он даст возможность подавать воду от Троицкого группового водовода в микрорайоны при пересыхании Дивноморского водозабора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас рабочие уложили уже более двух километров из трех запланированных.

- Проблем с водой на курорте нет. В Геленджике подача воды наполовину зависит от собственных источников, а еще половина приходится на Троицкий групповой водопровод. На сегодняшний день там уложили уже 10,5 километров и завершается строительство, - уточнил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Также он добавил, что на курорте идет капитальный ремонт артезианских скважин Троицкого месторождения. Три из семи уже почти полностью отреставрированы. А еще к июлю хотят расширить площадь Дивноморского водозабора. Это нужно для того, чтобы включить в систему новые скважины в районе пойм рек Мезыбь и Адерб.