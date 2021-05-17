В Краснодаре сотрудники Росгвардии помогли спасти пассажирку такси

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Женщина-водитель такси обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали улицу Российскую в Краснодаре. Она рассказала, что ее пожилой пассажирке стало плохо прямо в дороге и она нуждается в скорой медицинской помощи. Тем временем машина стояла в пробке, что мешало доставить пострадавшую в больницу.

- Не теряя времени, сотрудники Росгвардии с включенными световыми и звуковыми сигналами сопроводили автомобиль до ближайшей больницы, передали женщину медикам и продолжили нести службу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Помогли пострадавшей старший сержант полиции Ашот Сеферян и младший сержант полиции Эдуард Баззаев.