Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая выросло на 91

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 17 мая апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попал 91 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа и Армавир. Здесь выявили 35, 21 и восемь человек соответственно. В Лабинском районе выявили семь человек с коронавирусом, в Сочи – четрыре, в Горячем Ключе и Туапсинском районе – по три.

- По два человека с COVID-19 прибавилось в Курганинском и Отрадненском районах. Единичные случаи зафиксированы в Северском, Динском, Красноармейском, Темрюкском, Славянском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за последние сутки – трое детей. 69 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. В стационарах сейчас лечатся 1003 жителя с ковидом, на дому – 1350.