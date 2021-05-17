За полгода Кубань экспортировала масложирпродукты на 262 миллиона долларов

Фото: пресс-служба Краснодарского края

С начала этого года Краснодарский край отправил в другие страны масложировую продукцию почти на 262 млн долларов. Это 72,7% от общего плана на год. Об этом сообщает пресс-служба администрации по Краснодарскому краю.

Южные производители поставляют заграницу растительные масла из подсолнечника, рапса и сои, а также жмыхи, которые нужны в качестве корма для животных на фермах.

- В этом году нам нужно увеличить экспорт на 360 миллионов долларов. У нас достаточно ресурсов, чтобы его выполнить, - сказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Кроме того, чиновник отметил, что аграрии могут получить господдержку на возмещение части затрат при производстве масленичных культур.