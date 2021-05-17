Стали известны подробности стрельбы в многоэтажке Краснодара

Фото: "Типичный Краснодар"

Ранее «КП»-Кубань» сообщала, что утром 17 мая в одной из многоэтажек Краснодара по улице Селезнева раздались выстрелы. Очевидцы решили, что мужчину кто-то застрелил. Однако выяснилось, что он сам покончил с собой при помощи гладкоствольного ружья.

- Личность погибшего установлена. Им оказался 42-летний местный житель. Он жил в этом доме вместе с женой и дочерью, - сообщает источник в оперативных службах края.

Следователи Краснодара начали проверку по факту случившегося. Точные обстоятельства устанавливаются.