Мэр Новороссийка запретил повышать стоимость проезда в общественном транспорте города

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске планировали увеличить стоимость проезда в общественно транспорте до 32 рублей, а с 21 часа до 23 – до 35 рублей. Позже предложили пересмотреть повышение до 30 рулей. Но мэр города Игорь Дяченко запретил какое-либо изменение цены проезда.

- Повышать тариф на проезд в общественном транспорте - запретил! Поручил своему заместителю Александру Яменскову подготовить соответствующее разъяснение для жителей, - написал глава на официальной странице в Instagram после планерного совещания.

Цена на проезд в общественном транспорте Новороссийска останется прежней – 28 рублей. Этот факт подтвердили и в Автотранспортном союзе перевозчиков Причерноморья.

- Несмотря на то, что у нас тариф нерегулируемый и мы имеем право поднимать стоимость проезда и мы действительно не вытягиваем и нуждаемся в индексации стоимости проезда, мы этого делать не будем. Проезд останется прежним - 28 рублей, написали в Instagram «АССП».