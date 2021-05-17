Фото: sochi.ru.

Победителей проекта «Свободная сцена» определили в Сочи. В конкурсном отборе принимали участие более 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе в мэрии курорта.

В полуфинале среди участников были выбраны 10 вокалистов и 5 танцевальных номеров. У каждого участника наставником был один из членов жюри. Это исполнители, финалисты различных музыкальных конкурсов, фестивалей и популярных телевизионных шоу: Маргарита Багдасарян, Армен Хачатурян и Соня Вассерманн.

- Формат выступления не имел серьезных рамок. Главная задача - предоставить сочинской молодежи возможность показать свои таланты, выступить на сцене, - рассказал начальник управления молодежной политики администрации города Сергей Черемшанов.

В номинации «вокал» первое место у Самвела Миракяна. Второе и третье заняли Ани Акобян и Елизавета Попилян соответственно.

В номинации «танцы» 1 место заняла школа современной и классической хореографии «FORCE».