46-летний житель Армавира устроил дрифт в центре города

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

16 мая около 20:36 камеры видеонаблюдения города Армавира зафиксировали нарушение на улице Комсомольской. Там 46-летний местный житель за рулем своей синей «девяносто девятой» решил устроить дрифт на перекрестке. А после – отправиться в сквер на автомобиле как на велосипеде.

Нарушителя поймали. На него составили три административных протокола.

- Автомобиль поместили на специализированную стоянку, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные причины такого поведения за рулем устанавливаются.