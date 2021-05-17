ФК «Краснодар» отправился в отпуск до середины июня

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

17 мая футболисты и тренеры ФК «Краснодара» отправились в отпуск после разгромной победы в Ростове. Игроки-участники национальных сборных совсем скоро начнут готовиться к чемпионату Европы, а вот все остальные смогут полноценно отдохнуть перед новым сезоном. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Вновь команда соберется 16 июня в Краснодаре, а 18 числа отправятся на первый из двух сборов. Тренировки они проведут в австрии рядом с городом Кицбюэль. Первый сбор будет с 18 июня по 1 июля, второй – с 5 по 19 июля.