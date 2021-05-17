Лучшими в ГТО стали команды казачьих обществ из Новороссийска, Кореновского и Крымского районов

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Первый казачий слет прошел в станице Полтавской. Здесь представители общества состязались в выносливости, силе, меткости, ловкости и гибкости.

- В слете участвовали 56 районных казачьих обществ войска в возрасте от 18 до 49 лет, всего более 150 человек. Казаки выполняли семь нормативов, в числе которых метание спортивного снаряда, стрельбу из пневматической винтовки, бег на короткие и длинные дистанции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Лидерами по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» стали команды казачьих обществ из Новороссийска, Кореновского и Крымского районов.