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Общество17 мая 2021 13:33

В Анапе в частном доме нашли 12 боеприпасов времен войны

Их обезвредили взрывотехники ОМОН
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Главное управлении Росгвардии на Кубани обратился мужчина и рассказал, что в станице Благовещенской на территории его дома лежат предметы, похожие на боеприпасы. На место незамедлительно выехали инженеры и взрывотехники.

- Прибывшие на место специалисты инженерно-технического выявили, что местный житель нашел 76-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Найденные боеприпасы были уничтожены.